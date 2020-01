Grippe: le virus auquel on est exposé dans l'enfance a une influence pour la vie

Les chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Université McMaster à Hamilton disent que leurs résultats pourraient permettre aux responsables de la santé publique d’évaluer qui pourrait être plus à risque, au cours d’une année donnée, en fonction de leur âge et du type de virus qui dominaient à leur naissance.

Matthew Miller, coauteur de l’étude et professeur agrégé au Michael G. DeGroote Institute for Infectious Disease et au McMaster Immunology Research Center, a déclaré que l’immunité antérieure aux virus comme la grippe pourrait avoir un impact sur leur risque de tomber malade lors d’épidémies subséquentes et de pandémies.