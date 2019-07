Il est aussi possible de le faire griller sans la peau, mais il faudra réduire le temps de cuisson et être très délicat en le manipulant sur le barbecue, avertit chef Dias.

L’idéal est de cuire le poisson sur la peau, simplement parce que ça protège sa chair fragile, et non pas parce que ça donne de la saveur. Dans le cas d’un gros poisson entier non ouvert ni désarrêté, il est conseillé de faire quelques entailles pour permettre à la chaleur de pénétrer à l’intérieur.

L’option marinade peut être envisagée pour les variétés de poissons plus fades. Évitez toutefois d’y mettre trop d’huile (pour ne pas que le filet brûle à la cuisson), de sucre (pour ne pas qu’il colle sur la grille) ou d’acidité (pour ne pas qu’il «cuise» avant la cuisson). Préférez les herbes et épices.

Si vous pouvez accompagner votre poisson des aromates désirés pour lui donner de la saveur, João Dias recommande plutôt la méthode de préparation portugaise traditionnelle: sel de mer et huile d’olive. C’est tout. «Même pas de poivre», insiste-t-il. Ainsi, on savoure pleinement les subtilités des produits de la mer.

Plus la variété choisie est grasse, plus elle prendra de temps à cuire. Un filet de saumon nécessitera, par exemple, de passer plus de temps sur le barbecue que du thon, indique chef Dias. Les poissons plus gras ont d’ailleurs l’avantage de pardonner plus facilement les excès de cuisson.

La cuisson : sur le gril VS papillote

«C’est une question de préférence. Avez-vous un penchant pour le goût fumé du grillé ou pour le poisson poché “steamé“ qui prend le goût des légumes dans la papillote? Les deux se valent», affirme João Dias. Chacun comporte toutefois des défis.

Sur le barbecue, la papillote est inévitablement en papier d’aluminium. Comme le poisson est dans un cocon hermétique, la cuisson est assez rapide. Comptez 10 minutes de chaque côté à feu doux pour un filet de saumon de grosseur moyenne.

Et si vous le mettez directement sur le gril…

Poisson entier :

Il est conseillé de demander au poissonnier de le couper en papillon, c’est à dire de le couper en deux sur le sens de la longueur et d’enlever l’arrête centrale.

Ensuite, vous pouvez le déposer directement sur le barbecue, mais mieux, munissez-vous d’un gril papillon (illustré ci-dessous). Ça devient plus facile de le manipuler, de le tourner entre autres, et le poisson a tendance à être plus juteux.