De «Grey's Anatomy» à «This Is Us», la COVID-19 s'installe dans les séries américaines

Personnages sur le front, masqués, confinés... De Grey’s Anatomy à This Is Us, la COVID-19 et ses conséquences sur la vie quotidienne s’installent dans les fictions, en particulier les séries américaines, très réactives.

En tenue de cosmonaute mais toujours glamour, les chirurgiens de Grey’s Anatomy reprendront du service jeudi avec le lancement aux États-Unis de la 17e saison, retardée à cause de la crise sanitaire, mais plongée au cœur du sujet à la faveur d’un saut narratif.

Impossible pour la série médicale à la longévité record «d’ignorer la plus grande histoire médicale du siècle», avait résumé cet été sa productrice exécutive, Krista Vernoff, invoquant une responsabilité à l’égard des soignants, dans un balado du Hollywood Reporter.

Pour les showrunners de Chicago Med aussi, évoquer le contexte sanitaire relevait de l’évidence. «Ne pas le faire n’aurait pas été réaliste», ont expliqué à l’AFP Diane Frolov et Andrew Schneider.

Le premier épisode de la saison 6, lancée mercredi, traitera abondamment de la «lassitude» suscitée par la COVID-19, maintenue par la suite en toile de fond, notamment via les «nouveaux protocoles mis en place pour protéger les patients et les soignants du virus».

Sans surprise, d’autres séries médicales (The Good Doctor, The Resident, etc.) se sont ou vont se frotter à la pandémie, mais ses impacts économiques et sociétaux infusent au-delà du genre.