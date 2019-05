Grève de la faim pour son fils trisomique

L’Assemblée nationale reçoit un visiteur patient et déterminé depuis un peu plus d’une semaine. Sylvain Fortin fait la grève de la faim et manifeste devant le parlement, furieux que la Coalition avenir Québec (CAQ) ait retiré son appui à un projet de maison des aînés pour les parents d’enfants avec une déficience intellectuelle .

Au Québec, les services offerts aux enfants avec une déficience intellectuelle s’arrêtent à l’âge de 21 ans. Mathieu ne peut plus aller à l’école, par exemple. Et il est trop lourdement atteint pour profiter d’un programme d’insertion à l’emploi.

M. Fortin caresse un projet depuis quelques années. Avec l’aide de l’organisme qu’il a fondé, la Maison Anne et Charles De Gaulle, il aimerait ouvrir une maison d’hébergement qui accueillerait à la fois les adultes lourdement déficients et leurs parents vieillissants.

La maison qu’il propose compterait 70 lits et serait accessible pour toutes sortes de déficiences intellectuelles, pas seulement la trisomie. Un centre de jour de 21 places serait aussi ouvert pour que les enfants de 21 ans et plus puissent socialiser et que leurs parents aient un répit.

Une promesse brisée

M. Fortin croyait avoir l’appui qu’il cherchait lors de la dernière campagne électorale. La CAQ proposait ― et propose toujours ― des maisons des aînés pour remplacer les CHSLD. Il a approché la candidate Marguerite Blais, alors pressentie comme ministre des Aînés, pour solliciter son appui.

Outre son passage comme ministre libérale dans les gouvernements de Jean Charest, Mme Blais est connue pour avoir milité pour les proches aidants.

En août 2018, elle affichait publiquement son appui pour la cause de M. Fortin.