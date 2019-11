Greta Thunberg rentre chez elle à bord d'un catamaran peu polluant

La jeune militante environnementaliste Greta Thunberg est repartie pour l’Europe mercredi à bord d’une embarcation à énergie renouvelable. Elle espère arriver à Madrid à temps pour une autre conférence sur le climat, puis pour les vacances.

Greta Thunberg a appareillé à bord du catamaran de 15 mètres d’une famille australienne qui a répondu à son appel pressant pour trouver un moyen peu polluant de rentrer chez elle, quand la réunion des Nations unies sur le climat à laquelle elle avait prévu assister au Chili a été déplacée en raison des troubles politiques dans ce pays.

Avant de partir, Greta Thunberg a commenté son séjour en Amérique du Nord lors d’un entretien accordé à Associated Press dans la cabine du catamaran. Certaines personnes au pouvoir, dit-elle, n’ont tout simplement pas de sentiment d’urgence face au réchauffement climatique.

«La situation au Canada et aux États-Unis est fondamentalement la même que là d’où je viens: ce sont les mêmes arguments qui sont utilisés pour retarder une action. Ce sont les mêmes méthodes qui sont utilisées pour induire les gens en erreur», a-t-elle déclaré mardi tandis qu’elle s’apprêtait à quitter Hampton, en Virginie, près de l’embouchure de la baie de Chesapeake.

Après l’Espagne, Greta Thunberg espère rentrer à la maison pour Noël et pour être avec sa famille et ses chiens, Moses et Roxy, un golden retriever et un Labrador. «Bien sûr, ma famille et mes chiens me manquent, et surtout d’avoir un seul lieu de séjour et de ne pas voyager tout le temps, a-t-elle expliqué. Juste pour avoir des routines.»