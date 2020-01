Greta Thunberg se rebaptise Sharon après cette erreur dans un quiz télé

Elle a lancé un mouvement mondial, s’exprime devant les plus grands dirigeants, a été élue Personnalité de l’année 2019 par Time Magazine, mais son nom n’est apparemment pas encore entré dans toutes les têtes.

Greta Thunberg a bien ri en découvrant ce vendredi 3 janvier, date à laquelle elle fêtait son 17e anniversaire, que son prénom était encore un mystère pour certains, comme le prouve une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux.

La séquence, extraite du jeu de la BBC “Celebrity Mastermind” diffusé jeudi, montre l’actrice britannique Amanda Henderson se prendre les pieds dans le tapis sur la question suivante: “Le livre intitulé ‘No One is Too Small To Make A Difference’, sorti en 2019, est un florilège de discours prononcés par une Suédoise qui milite pour la protection de l’environnement. Quel est son nom?”