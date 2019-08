Gregory Charles s'adresse à Marie-Soleil Tougas dans un message poignant

Gregory Charles a souligné le vingt-deuxième anniversaire de la mort de sa grande amie Marie-Soleil Tougas, ce samedi 10 août, par l’entremise de sa page Facebook.

La regrettée comédienne et animatrice et son conjoint, le cinéaste Jean-Claude Lauzon, ont perdu la vie à la suite d’un écrasement d’avion, le 10 août 1997.

«J’avais le coeur un peu lourd aujourd’hui. Ma blonde et ma fille sont au Manitoba avec les grands-parents et elles me manquent toutes les deux. Mais en plus, nous sommes le 10 août et c’est le 10 août, il y a déjà 22 ans, que mon amie Marie-Soleil est partie», a-t-il déclaré.

«J’ai repensé à nos meilleurs moments toute la journée. Les Débrouillards, Chambres en ville, nos soirées de bouffe et de chansons, Le beau roman de Fugain, Je vais t’aimer de Sardou, tout Harmonium, tout Beau Dommage, tout Starmania, tout Ferland, toutes les tounes de Céline, Bill Withers, Abba, More than words de Extreme, Les B.B., Jean Leloup, Ginette Reno, L’escalier de Paul Piché.»