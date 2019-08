Greffé du coeur, je savoure maintenant tous les petits détails de la vie

Je vis à Senneterre en Abitibi, je suis célibataire. Je n’étais plus capable de monter les escaliers, je souffrais de manque d’oxygénation. J’ai deux petits enfants et une fille de 34 ans. Ça été un drame.

À mon réveil, mettons que j’ai eu un choc, il y avait un ordi attaché à moi, des fils électriques. Et la capacité de pompage maximum du coeur était de 25%-30%. Je me demandais: est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie?

La problématique avec le fait d’habiter l’Abitibi est que pour me rendre à l’hôpital il faut que je prenne l’avion-ambulance qui se rend dans des territoires éloignés. J’ai fait deux fois le trajet. Mais pour une greffe de coeur ça n’aurait pas été possible: ça aurait mis trop longtemps.

Moi on m’a détecté des polypes aux intestins, il fallait qu’on m’enlève ça, puis mon nom a été sur la liste. Je fais 6 pieds, 180 livres, donc il fallait un donneur qui ait une morphologie à peu près similaire à la mienne, en plus d’être compatible avec mon groupe sanguin.

Alors j’ai intégré La Maison des greffés dans l’attente d’un appel. En plus, il faut souvent vérifier le coeur mécanique, c’est complexe et fragile, beaucoup de problématiques peuvent survenir.

J’y suis resté quatre mois. Au total, obtenir un coeur m’aura pris huit mois. Je n’avais pas peur, on passe si proche de la mort qu’ensuite chaque jour que l’on vit est un bonus. En plus, on est entourés, les médecins nous conseillent, on peut voir un psychologue, il y a des travailleurs sociaux...Ça nous aide à supporter l’attente.

Je me souviens très bien du jour de l’appel qui m’a informé qu’un coeur était disponible. C’est l’infirmière Mélanie qui m’a appelé, je m’en souviens... elle a une très belle voix… Elle était souriante pour m’annoncer la nouvelle: «on a un beau cas», elle a dit.

Ensuite, j’ai fait le tour de la Maison pour dire aux autres que je m’en allais à ma greffe. Vous savez, tous les gens ici sont dans la même situation alors il y a un esprit de camaraderie qui s’installe…

J’ai appelé ma fille aussi… Elle a fondu en larmes dans la rue. Après la greffe, elle est tout de suite venue à Montréal, en soins intensifs, c’était un grand moment de joie.