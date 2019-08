Greendesking ou le plaisir de travailler dehors

Les Québécois sont reconnus pour profiter pleinement des beaux jours ensoleillés d’été après avoir gelé tout l’hiver. Avec raison, ces journées passent si vite. Pas étonnant que travailler dehors soit une tendance qui monte.

De plus en plus de compagnies, partout dans le monde et ici à Montréal, commencent à introduire chez elles le Greendesking, ou encore, la pratique du travail à l’extérieur.

Selon Émilie Wake, co-fondatrice d’ÎLOT 84 - leader à Montréal dans les espaces adaptés au travail en extérieur et à l’origine de Aire Commune - les bienfaits seraient multiples pour les employés qui ont la chance de passer une partie de leur journée à l’extérieur. Il y aurait des impacts positifs sur la productivité, la créativité - et ce serait même un facteur de réduction de l’anxiété. Une étude du Harvard Health Publishing conclut que passer plus de temps dehors aurait même des effets sur le bonheur en général et sur la concentration.

Le HuffPost Québec a rencontré Émilie Wake, co-fondatrice d’ÎLOT 84, ainsi que des représentants d’entreprises d’ici comme Marie-Line Paquet, chef communications externe chez Ubisoft et Martin Gendron, lead marketing et communications chez Fizz pour leur parler du Greendesking.

Vous pouvez voir le tout dans la vidéo ci-haut.