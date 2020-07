La GRC se dit découragée par les suppositions sur l’arrestation à Rideau Hall

THE CANADIAN PRESS/Chris Wattie Les agents de la GRC ont rapporté la semaine dernière qu’un suspect armé et menaçant envers le premier ministre Justin Trudeau avait été arrêté sans incident après plus d’une heure et demie de pourparlers.

OTTAWA — L’idée selon laquelle l’intrus de Rideau Hall aurait été traité différemment si sa peau n’était pas blanche est «décourageante», déclarent la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le président de la Fédération de la police nationale. Dans une déclaration conjointe transmise vendredi, la commissaire Brenda Lucki et le président syndical Brian Sauvé soutiennent que cette hypothèse nuit à «un dialogue national important et en constante évolution avec tous les intervenants qui cherchent des solutions à des enjeux de société». Les agents de la GRC ont rapporté la semaine dernière qu’un suspect armé et menaçant envers le premier ministre Justin Trudeau avait été arrêté sans incident après plus d’une heure et demie de pourparlers. Le réserviste des Forces armées canadiennes, originaire du Manitoba, aurait enfoncé un portail avec sa camionnette pour pénétrer dans l’enceinte de Rideau Hall, le matin du 2 juillet, ont-ils rapporté. Corey Hurren fait maintenant face à 22 accusations, pratiquement toutes en lien avec les armes à feu qui auraient été en sa possession. Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, compte parmi les voix qui se sont élevées pour suggérer que l’incident se serait conclu autrement si M. Hurren avait été racisé. Cette opération policière est survenue après une série d’autres interventions ayant vu des personnes autochtones perdre la vie au cours des dernières semaines.