L'officier de la GRC arrêté détenait des informations sensibles pour le Canada et ses alliés

«Bien que ces allégations, si elles étaient avérées, soient extrêmement perturbantes, les Canadiens et nos partenaires en matière d’application de la loi peuvent avoir confiance que nos priorités demeurent l’intégrité des enquêtes ainsi que la sûreté et la sécurité du public que nous servons», a soutenu Mme Lucki lundi.

«L’enquête est en cours. Nous évaluons les conséquences des activités présumées au fur et à mesure que l’information devient disponible», a assuré Mme Lucki. «Nous sommes conscients des risques potentiels pour les opérations de nos partenaires au Canada et à l’étranger et nous les remercions de leur collaboration soutenue. Soyez assurés que des stratégies d’atténuation sont mises en place, au besoin.»

Avant de se joindre à la GRC, M. Ortis a étudié les ramifications internationales des recoins les plus sombres d’internet. Il avait obtenu son doctorat à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) en 2006, un an avant de se joindre à la police fédérale et après sept ans d’études supérieures.

Il a publié deux essais coécrits avec l’un des principaux experts de UBC sur la Chine et l’Asie, le professeur de sciences politiques Paul Evans.

Un article de 2003 publié dans «The Pacific Review» semble aujourd’hui prophétique sur la montée de la cybercriminalité et de l’utilisation d’internet comme outil de surveillance gouvernementale. «Le côté obscur ne permet pas de conclure qu’internet est l’ennemi de ceux qui souhaitent construire un ordre régional plus stable et plus pacifique», écrivaient toutefois les deux intellectuels.

Ils prédisaient quand même que les organisations et les réseaux non gouvernementaux seraient menacés «par leur infrastructure, leur confidentialité, leurs listes de diffusion, leurs abonnements électroniques et leurs bases de données».

Dans une déclaration à La Presse canadienne, le professeur Evans décrit M. Ortis comme «un modèle de discrétion». Rien ne l’amènerait à penser «qu’il serait de quelque façon que ce soit impliqué dans des activités qui conduiraient à de telles accusations».