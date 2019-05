La gratuité de la contraception pour les jeunes de moins de 25 ans?

Selon l’organisme, la contraception devrait être financée par les plans de santé provinciaux, territoriaux et fédéral, en plus d’être entièrement couverte par les assureurs privés.

Dans une déclaration publiée jeudi , la société affirme que l’accès à la contraception est un droit humain fondamental, et que les coûts directs des grossesses non désirées s’élèvent «probablement» à plus de 125 millions de dollars, chaque année au Canada.

OTTAWA — La Société canadienne de pédiatrie recommande que tous les jeunes âgés de 25 ans et moins aient accès à la contraception gratuitement et de manière confidentielle.

L’article de la société ne propose pas un âge minimal pour avoir accès à la contraception, mais un porte-parole se réfère à la politique de l’organisme, qui prévoit qu’on doit offrir un traitement aux adolescents qui comprennent les conséquences d’un acte médical et qui peuvent légalement y consentir.

On peut aussi y lire que les grossesse non désirées peuvent faire dérailler des plans de vie, particulièrement chez les jeunes, et qu’assurer aux femmes qu’elles ont le choix d’avoir ou non un enfant leur donne un meilleur contrôle de leur corps et de leur futur.

«La parentalité à l’adolescence s’associe à un niveau de scolarité moins élevé, à un revenu plus faible et à un recours accru aux programmes d’aide sociale. Mis à part les coûts personnels, les grossesses non désirées représentent un fardeau onéreux pour les services sociaux et les services de santé canadiens», écrivent les auteures, Giuseppina Di Meglio et Elisabeth Yorke.

L’article précise aussi que plus du quart des jeunes qui ne veulent pas tomber enceintes n’utilisent aucune contraception.

De plus, comme les compagnies pharmaceutiques rapportent les achats aux détenteur de la police d’assurance, les jeunes paient souvent eux-mêmes leur contraception, par souci de confidentialité.