La grande comédienne Monique Mercure est décédée à l'âge de 89 ans

RALPH GATTI/AFP via Getty Images Monique Mercure est entourée par le réalisateur Jean Beaudin (à gauche) et Marcel Sabourin, le 15 mai 1977, pendant le Festival de Cannes. Monique Mercure a reçu le prix de la meilleure actrice pour le film de Beaudin «J.A. Martin, photographe».

MONTRÉAL - La première actrice québécoise à avoir remporté le prix d’interprétation féminine à Cannes nous a quittés.

Monique Mercure est décédée à l’âge de 89 ans. La nouvelle a été confirmée par son agence dimanche matin, sans plus de détails sur les circonstances de son départ.

Aussi active au cinéma qu’à la télévision et sur scène, Monique Mercure a su incarner avec autant de talent une des deux «Bonnes» de Jean Genet, une des «Deux femmes en or» de Claude Fournier ou une des deux vieilles jumelles dans «Saints-Martyrs-des-Damnés» de Robin Aubert.

Elle a aussi tout joué au théâtre, des classiques grecs aux grands contemporains. Elle était la Rose Ouimet des «Belles-Soeurs» en 1971 au TNM, et elle a dirigé l’École nationale de théâtre, à Montréal, pendant toutes les années 1990.

On l’a vue dans le téléroman «Mémoires vives», mais surtout dans «Providence», où elle incarnait Édith Beauchamp, un rôle qui lui a valu le prix Gémeaux de la meilleure interprétation féminine en 2007 et en 2009, et le prix Artis en 2008 et en 2009.