Bébé s’en vient ou votre meilleure amie accouche bientôt? Faites-le plein de trouvailles locales à rabais au plus grand rassemblement de manufacturiers québécois spécialisés dans les produits de maternité et de bébé, la Grande Braderie de bébé , qui a lieu le 22 février prochain à Montréal.

L’événement gratuit qui en est à sa 12e édition se déroulera au Collège Maisonneuve. Ce sera l’occasion de rencontrer plus de 40 artisans d’ici qui conçoivent autant des vêtements, des jouets, des articles utilitaires (poussettes, porte-bébé), soins personnels, des meubles et tout le nécessaire pour l’allaitement.

Parmi les exposants sur place, on note les petits favoris Bulle Bijouterie, Veille sur Toi, Lait de Poule, Douce Mousse, Béké-Bobo, Little Yogi, Chimparoo, Abricotine, Petit Galop, G&B Maternité, Go-Mee, Momzelle, et Gustine.