Les Grands Prix cyclistes annulés à cause de la COVID-19

Ces épreuves devaient se dérouler les 11 et 13 septembre dans les rues de Québec et de Montréal, respectivement.

Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal ont été annulés à cause de la pandémie de COVID-19, a révélé l’organisation jeudi matin.

À la suite d'une analyse méticuleuse de la situation actuelle, c'est avec regret que l'organisation des GPCQM annule la tenue de ses courses prévues respectivement les 11 et 13 septembre prochain. Rendez-vous les 10 et 12 septembre 2021 !

“Tous les efforts consentis, pour à la fois préserver nos standards de qualité et assurer la sécurité de tous, se sont avérés vains. Il y a évidemment une profonde tristesse à mettre nos courses entre parenthèses, alors qu’en dix ans seulement, elles sont devenues des épreuves importantes sur le circuit international et sont grandement courtisées par les plus grands coureurs du monde. Mais nous sommes avant tout au service des coureurs, des équipes, des spectateurs et de nos partenaires”, a-t-il ajouté.

Pour les mêmes raisons, le Critérium national de Montréal, organisé par l’équipe des GPCQM en marge de ses courses de l’UCI WorldTour, ne sera pas tenu tel que prévu le 12 septembre.

Ce ne sera toutefois pas la fin des GPCQM, puisque Arsenault a précisé que les courses seront de retour les 10 et 12 septembre 2021.

“C’est avec une grande impatience que nous attendons tous leur retour en 2021”, a d’ailleurs déclaré le président de l’Union cycliste internationale, David Lappartient.

Greg Van Avermaet a remporté le Grand Prix cycliste de Montréal l’an dernier, tandis que Michael Matthews avait triomphé au Grand Prix cycliste de Québec.

