Dan Istitene via Getty Images Le Grand Prix du Canada est le dernier d'une longue liste d'événements sportifs à faire les frais de la pandémie de coronavirus.

Montréal ne donnera pas le coup d’envoi de la saison du championnat du monde de Formule 1. Le Grand Prix du Canada, prévu le 14 juin au circuit Gilles-Villeneuve de l’Île Notre-Dame, a été à son tour reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

L’épreuve montréalaise subit donc le même sort que toutes les autres depuis le début de la saison.

“En ce moment, il est primordial de concentrer tous nos efforts pour contrer la COVID-19, a mentionné le président et chef de la direction de l’événement, François Dumontier, sur le site de l’événement. Nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts au circuit Gilles-Villeneuve dès que la situation le permettra.”

Le Grand Prix du Canada devait donner le ton à la saison de F1 à la suite de l’annulation ou du report des huit premières courses de la saison 2020.

Le Grand Prix d’Australie en lever de rideau de la saison à Melbourne a été annulé quelques heures seulement avant le début de la course, le 13 mars. La course au Bahreïn, qui devait avoir lieu la semaine suivante à huis clos, et le premier Grand Prix du Vietnam, le 5 avril, ont ensuite été rapidement annulés. Le Grand Prix de Chine à Shanghai, le 19 avril, avait été reporté en février.

Puis, ce fut au tour des trois courses suivantes au calendrier d’êtres annulées. Alors que les épreuves aux Pays-Bas et en Espagne ont été reportées, l’emblématique Grand Prix de Monaco a été rayé du calendrier pour 2020.

La saison devrait se terminer avec le Grand Prix d’Abou Dhabi le 29 novembre, mais pourrait être prolongée pour accueillir certaines courses reportées, dont celle du Canada.