Grammy Awards: Billie Eilish triomphe dans une cérémonie assombrie par le décès de Kobe Bryant

La jeune chanteuse Billie Eilish et sa pop iconoclaste ont réussi le grand chelem dimanche soir aux Grammy Awards, raflant les prix dans les quatre catégories reines d’une cérémonie dédiée au défunt basketteur Kobe Bryant, mort à 41 ans dans un accident d’hélicoptère.

A seulement 18 ans, l’adolescente aux cheveux partiellement teints en vert a été sacrée “révélation de l’année” et “album de l’année”, tandis que son titre “Bad Guy” a reçu à la fois le prix de la meilleure chanson et du meilleur enregistrement lors de la 62e édition des Grammy Awards.

Billie Eilish est devenue la plus jeune artiste à avoir réussi un tel exploit depuis le début de la compétition.

“Je n’aurais jamais pensé que ça m’arrive, de toute ma vie”, s’est-elle exclamée en venant recevoir sur scène son premier prix de la soirée. “J’ai grandi en vous regardant tous”, a-t-elle lancé ingénument au parterre de stars présentes dans la salle.

Billie Eilish a aussi remporté le Grammy du meilleur album vocal pop, s’inclinant seulement face à l’exubérante rappeuse Lizzo dans la catégorie de la “meilleure performance pop solo”. Grande favorite avec huit nominations, Lizzo est aussi repartie avec un prix pour sa performance de R&B sur “Jerome” et celui du meilleur album de musique urbaine contemporaine pour “Cuz I Love You”.

Lizzo avait ouvert dimanche soir le gala rempli de paillettes et de stars en dédiant la cérémonie à Kobe Bryant, mort dans la matinée dans un crash d’hélicoptère avec sa fille de treize ans et sept autres personnes.

“Ce soir, c’est pour Kobe”, a lancé la rappeuse avant d’entamer son numéro dans le célèbre stade Staples Center de Los Angeles, l’endroit même où Kobe Bryant a joué des années durant pour l’équipe des Lakers.

Des centaines d’admirateurs, souvent en larmes, s’étaient rassemblés dans l’après-midi pour rendre hommage à Kobe Bryant à l’extérieur du stade.

La maîtresse de cérémonie de la soirée, Alicia Keys, a à son tour rendu hommage à la légende du basket. “Nous ressentons tous la même tristesse en ce moment”, a lancé la chanteuse. “Aujourd’hui, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier a perdu un héros, a souligné Alicia Keys, avant d’entonner une version poignante de “It’s So Hard to Say Goodbye”, accompagnée du groupe soul Boys II Men.

Prince et Nipsey Hussle

Donné ultra-favori pour l’enregistrement de l’année, le jeune rappeur Lil Nas X a dû se contenter d’une statuette pour le clip vidéo de son tube “Old Town Road” et pour le meilleur duo pop avec Billy Ray Cyrus.

Ariana Grande, en lice dans cinq catégories, repart bredouille, mais avec la reconnaissance de Billie Eilish qui a affirmé sur scène que la chanteuse méritait “plus que tout au monde” le prix de l’album de l’année pour “thank u, next”.

La domination de Billie Eilish, et dans une moindre mesure de Lizzo, sur le palmarès 2020 consacre les nouvelles tendances musicales qui expérimentent et se jouent des catégories traditionnelles. Elle apaisera aussi sans doute les critiques qui trouvaient que les Grammy Awards privilégiaient les artistes masculins et blancs au cours des dernières années.