Les députés fédéraux rendent hommage aux 14 femmes tuées à l’École Polytechnique

OTTAWA — Les députés fédéraux ont rendu hommage vendredi matin aux 14 femmes tuées le 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique et le sujet du contrôle des armes à feu s’est glissé dans toutes les interventions, à une exception près.

La minute de silence en Chambre a été précédée par des discours de trois chefs de parti et de deux députées de l’opposition, vendredi matin.

Le premier ministre Justin Trudeau a profité de son temps de parole pour rappeler que son gouvernement a l’intention d’interdire le genre d’arme utilisée par Marc Lépine dans son attentat antiféministe.

«Nous anticipons enfin le bannissement du Ruger Mini-14, l’arme utilisée pour tuer quatorze de nos filles ou consoeurs et en blesser autant d’autres en moins de 20 minutes», a écrit le groupe Polysesouvient dans une lettre au nouveau ministre de la Sécurité publique Bill Blair, la semaine dernière.

«Nos gestes en disent plus long que nos mots», a d’abord souligné M. Trudeau dans son discours. «Ces armes conçues pour tuer le plus grand nombre de personnes possibles dans le plus court laps de temps possible n’ont pas de place dans nos communautés, dans nos rues, dans notre pays», a-t-il ajouté.

Tous les députés l’ont alors applaudi, sauf les élus conservateurs. Il y a toutefois eu une exception dans les bancs de l’Opposition officielle. Un des 10 députés conservateurs québécois, l’élu de Chicoutimi-Le Fjord Richard Martel, a participé aux applaudissements.