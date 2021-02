Le gouvernement Legault indifférent au sort des femmes?

Depuis son élection, le gouvernement Legault semble indifférent au sort des femmes, juge la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie.

Elle en veut pour preuve une série de décisions prises par le gouvernement qui démontrent selon elle le peu de préoccupation qu’il accorde aux dossiers de condition féminine, a-t-elle soutenu jeudi, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

La députée souligne que la pandémie a pourtant eu “des impacts majeurs sur les femmes, c’est abondamment documenté”, notamment pour ce qui est des pertes d’emplois, mais “on ne sent pas une volonté réelle de la CAQ de s’intéresser à ces questions-là”.

Or, la situation socio-économique des Québécoises “a certainement reculé au cours de la dernière année”, selon elle, et potentiellement “de plusieurs décennies”, déplore la députée.

Malgré cela, elle se dit persuadée que ce gouvernement n’a “pas de préoccupation particulière pour la condition des femmes”.

Elle reproche par exemple au gouvernement de présenter des politiques et de déposer des projets de loi sans passer par le filtre de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS), une grille qui permet de voir dans quelle mesure telle politique ou tel article de loi aura un impact différent et négatif sur les femmes. Ce fut le cas pour la réforme en cours de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), de la réforme de la loi sur la santé et sécurité au travail (projet de loi 59), de même que pour le plan de relance économique.

“Extrêmement grave”

C’est sans compter le dossier des garderies, qui illustre bien, à ses yeux, le manque de sensibilité du gouvernement. La crise qui secoue présentement le réseau, avec sa liste d’attente qui atteint 50 000 noms de parents impatients, vient confirmer sa lecture de la situation.