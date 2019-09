Le gouvernement fédéral affiche un déficit budgétaire de 14 G $ pour 2018-19

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a dévoilé mardi avoir cumulé un déficit budgétaire de 14 milliards $ pour son exercice 2018-19. Il s’agit d’un troisième manque à gagner de plus de 10 milliards $ en autant d’années.

Le déficit de l’exercice financier clos le 31 mars était inférieur de 900 millions $ à la prévision faite par le gouvernement dans son budget fédéral du printemps.

Les revenus de l’exercice 2018-19 ont progressé de 21 milliards $, soit 6,7 pour cent, par rapport à l’exercice précédent, indique le rapport.

Le ratio des recettes publiques, soit les revenus totaux exprimés en pourcentage du produit intérieur brut, a grimpé à 15 pour cent l’an dernier pour atteindre son plus haut niveau depuis avant la crise financière de 2007-08. La croissance de ce ratio, qui était de 14,5 pour cent en 2017-2018, était principalement attribuable à la croissance des rentrées d’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés et des autres taxes et droits, précise le rapport.

Les gains des revenus ont été partiellement contrebalancés par une augmentation de 14,6 milliards $, soit 4,7 pour cent, des dépenses des programmes et par une progression de 1,4 milliard $, ou 6,3 pour cent, des frais de la dette publique.