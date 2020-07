Le gouvernement britannique dévoile un plan de lutte contre le surpoids

“Nous savons que l’obésité accroît le risque de maladies graves et de mourir du coronavirus , c’est donc vital que nous prenions des mesures pour améliorer la santé de notre nation et protéger le NHS ” (le service santé publique britannique), a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock cité dans un communiqué.

La campagne “En meilleure santé”, lancée par les autorités sanitaires “invitera les gens à adopter un mode de vie plus sain et à perdre du poids s’ils en ont besoin”, a détaillé un communiqué.

Parmi les mesures annoncées figurent l’interdiction à la télévision et en ligne de la publicité pour de la malbouffe avant 21H00, “quand les enfants sont les plus susceptibles d’y être exposés”, ainsi que l’obligation pour les restaurants et les chaînes de vente à emporter de plus de 250 employés de préciser le nombre de calories dans leurs menus.