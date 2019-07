Les gougounes sont l'accessoire mode de l'été

Accoler les mots mode et gougoune vous semble improbable? Détrompez-vous! Cet été, elles sont aux pieds des fashionistas, aux quatre coins de la planète. Une autre preuve qui vaut mille photos? La collaboration Saint Laurent x Havaianas, rock bien sûr et en noir et blanc, qui a vu le jour. Et ce courant vaut pour elle comme pour lui.