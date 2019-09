La Federal Trade Commission (FTC) impose une amende de 136 millions $ US à YouTube, qui appartient à Google, en lien avec des allégations selon lesquelles le site de partage de vidéos aurait recueilli des données personnelles sur des enfants sans le consentement de leurs parents.

Google versera 34 millions $ US supplémentaires à l’État de New York pour des allégations similaires soulevées par le procureur général de l’État.

Cette amende est la plus importante que la FTC ait jamais infligée à Google, mais elle demeure bien en deçà de l’amende de 5 milliards $ US imposée par l’agence à Facebook plus tôt cette année, pour violation de la vie privée.

La FTC a conclu que YouTube avait violé une loi exigeant le consentement des parents avant que les entreprises puissent collecter des informations personnelles sur des enfants.

YouTube a indiqué que son service était destiné aux 13 ans et plus, bien que de jeunes enfants regardent généralement des vidéos sur le site et que de nombreuses chaînes populaires sur YouTube proposent des dessins animés ou des chansons originales conçues pour les enfants.