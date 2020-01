Goodfood veut utiliser moins de plastique

Carlos Osorio via Getty Images

«Nous désirons utiliser des emballages qui sont soit compostables ou plus écologiques», ont expliqué mercredi le chef de la direction de Goodfood, Jonathan Ferrari, ainsi que le chef de l’exploitation, Neil Cuggy, au cours d’une entrevue en marge de l’assemblée annuelle de la société, qui se déroulait au centre-ville de Montréal.

«La complexité, c’est de s’assurer qu’avec un emballage différent, le produit va rester frais et en bon état pendant sept jours dans le réfrigérateur des consommateurs, a ajouté M. Ferrari. On veut s’assurer que les changements n’affectent pas l’expérience client.»

«Le plastique joue un rôle important en ce qui a trait à la salubrité des aliments, la fraîcheur et le coût, a dit M. Charlebois au cours d’un entretien téléphonique. On a beau demander à l’industrie de changer tout cela, il va en coûter plus cher aussi. Quel est le prix acceptable pour le marché?»