Une nouvelle destination québécoise pour magasiner durablement

Les designers montréalais Byron et Dexter Peart ont lancé GOODEE , une destination haut de gamme pour des objets et accessoires du quotidien pour la maison et le bien-être, où s’unissent culture, valeurs et design intelligent.

Le résultat est GOODEE, une plateforme de commerce électronique qui vise à créer un monde plus sain, plus uni et plus durable en mettant en relation des consommateurs consciencieux et des créateurs responsables.

« Notre point de vue est que la consommation ostentatoire a atteint un niveau non-durable », affirme Dexter Peart. Nous sommes persuadés que plusieurs, en particulier les jeunes générations, cherchent à consommer moins, mais mieux. »

Pour dénicher ces produits, l’équipe de GOODEE a appliqué un ensemble de règles rigoureuses afin de garantir les plus hautes qualité et durabilité de conception parmi ses partenaires. Les critères de durabilité, d’impact social, de protection du patrimoine et de matières ou d’ingrédients biologiques étant au coeur de ce projet.

Le site rassemble 23 marques à travers la planète axées sur la création de produits inspirants qui incitent à un changement positif dans le monde.

Parmi celles-ci, on compte EcoBirdy, une nouvelle entreprise qui transforme des jouets en plastique désuets en des meubles colorés pour enfants; Haeckels, une marque de soins qui fabrique des produits naturels efficaces à partir de ressources durables; et Skagerak, une entreprise familiale danoise « B-Corp » misant sur la conception durable. Les autres catégories comprendront , des œuvres d’art, des textiles, des produits de soins personnels et des articles pour enfants.