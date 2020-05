Une reprise graduelle pour le golf et le tennis

Une conférence de presse prévue pour cet après-midi sera le signal d’une reprise graduelle de certains sports récréatifs au Québec.

L’allocution que doit prononcer Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, englobera le golf et le tennis au sein d’un premier groupe d’activités qui recevront le feu vert du gouvernement du Québec.

Le premier ministre François Legault en a d’ailleurs fait mention lors de son point de presse quotidien.

Il s’agit d’une nouvelle qui va certainement réjouir autant les promoteurs de la reprise du golf que du tennis, qui étaient en mode attente, et qui avaient manifesté le souhait, au cours des dernières semaines, que l’on relance de telles activités.

Interrogé mercredi matin au sujet de la conférence de presse, Martin Ducharme, président de l’Association des clubs de golf du Québec, n’avait pas voulu se prononcer sur les chances que son sport fasse partie des heureux élus, se contentant de dire qu’il espérait entendre de bonnes nouvelles.

Le son de cloche était semblable du côté de Jean-François Manibal, directeur général de Tennis Québec.

“Je pense que ça va nous faire du bien, moi le premier, parce que j’aime jouer (au tennis) avec mes fils. Je gagnerai peut-être pas, mais ça, c’est une autre histoire”, a d’ailleurs déclaré M. Legault.

Au début du mois de mai, Tennis Québec et Tennis Canada avaient rédigé une lettre commune, qui avait été acheminée au premier ministre François Legault et à Mme Charest, demandant de considérer l’ouverture de courts de tennis extérieurs dans une première phase de déconfinement.

Dans un courriel acheminé la La Presse canadienne, M. Manibal avait notamment déclaré que le tennis avait tous les attributs et toutes les qualités qui permettraient à la population de recommencer à pratiquer un sport en toute sécurité. Il est de plus en plus évident, avait-il ajouté, que les gens ont besoin, physiquement et psychologiquement, de faire de l’activité physique et de reprendre la pratique de leur sport favori.

Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada, soutenait qu’il y a des moyens relativement simples de respecter les consignes en matière de santé publique, notamment en ne tenant que des matchs de simple, en prévoyant une fenêtre de dix minutes entre deux blocs de réservation et en demandant aux joueurs d’apporter leurs propres balles et de les initialiser avec un marqueur permanent.