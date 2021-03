Les stars se préparent pour les Golden Globes 2021

Cette cérémonie des Golden Globes 2021 sera particulière en raison de la pandémie. Tina Fey et Amy Poehler coprésenteront cette 78e cérémonie, mais physiquement séparées. La première sera au Rockefeller Center de New York, pendant que Amy Poehler officiera du Beverly Hilton de Los Angeles. Quant aux vainqueurs, ils seront dans le confort de leur maison pour accueillir les distinctions et prononcer leur discours de remerciements. Certaines rares célébrités fouleront cependant un tapis rouge.



En attendant la soirée, que l’on qualifie d’antichambre des Oscars, les stars ont commencé à partager leur mise en beauté et tenue de gala.