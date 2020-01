Kate McKinnon avait le grand honneur de remettre le prix Carol Burnett à Ellen DeGeneres, ce dimanche 5 janvier, lors de la 77e cérémonie des Golden Globes, pour souligner l’apport exceptionnel de cette dernière dans le paysage télévisuel américain.

La comédienne et humoriste a profité de l’occasion pour remercier sa consœur d’avoir pavé la voie pour les personnes de la communauté LGBTQ en s’ouvrant sur sa propre expérience.

«En 1997, alors que l’émission d’Ellen était au sommet de sa popularité, j’étais dans le sous-sol de ma mère, en train de soulever des haltères devant un miroir et de me demander: suis-je gai? Et je l’étais! Et je le suis toujours», a déclaré la principale intéressée avant de poursuivre en expliquant le rôle qu’Ellen DeGeneres avait alors joué dans sa vie.