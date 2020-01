Golden Globes 2020: Brad Pitt rend hommage à Leonardo DiCaprio de la meilleure façon qui soit

Handout via Getty Images

Brad Pitt est reparti avec le Golden Globe du Meilleur acteur de soutien dans une comédie ou une comédie musicale, ce dimanche 5 janvier, pour son interprétation du cascadeur déchu Cliff Booth dans le long métrage Once Upon a Time… in Hollywood.

L’acteur était visiblement honoré d’avoir remporté cette statuette face à de grosses pointures comme Tom Hanks, Al Pacino, Joe Pesci et Anthony Hopkins. Des «dieux» à qui il n’a pas manqué de rendre hommage.

Mais l’acteur avait surtout des bons mots pour son confrère Leonardo DiCaprio, l’autre moitié du duo jouissif qu’il complétait dans le neuvième long métrage de Quentin Tarantino.

Pitt a expliqué avoir compris pourquoi les personnes ayant travaillé avec l’acteur louangeaient son travail année après année, film après film, qualifiant notamment DiCaprio d’«étoile» et de «gentleman».

«J’aurais partagé le radeau», a même lancé Brad Pitt, faisant visiblement référence à la fameuse porte sur laquelle se tenait Rose (Kate Winslet) à la fin du film Titanic.

Porte qui, logiquement, était assez grande pour protéger deux personnes des eaux glaciales de l’océan Atlantique, et donc potentiellement sauver ce pauvre Jack Dawson (DiCaprio) d’une mort certaine.

Bref, des mots qui n’auraient pu être mieux choisis!

Brad Pitt a conclu son discours de remerciements en confiant (à la blague) qu’il aurait souhaité que sa mère l’accompagne à la cérémonie, mais qu’il n’avait pas pu l’inviter étant donné que la machine à rumeurs s’emballe rapidement ces jours-ci, chaque femme assise à ses côtés étant automatiquement suspectée d’être sa nouvelle flamme.