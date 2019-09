Voici pourquoi les gobelets de café jetables ne peuvent pas être recyclés

Les consommateurs ne devraient pas jeter les gobelets à la corbeille bleue et espérer que tout ira pour le mieux. Un gobelet jetable non recyclable pourrait contaminer toute une charge de matériaux parfaitement recyclables, ce qui signifie que tout se retrouve dans un site d’enfouissement.

Vous vous demandez peut-être où est le problème? Le plastique peut être recyclé, non?

Jeff Greenberg via Getty Images

Dans certaines municipalités de la Colombie-Britannique, les tasses à café à usage unique sont acceptées dans les programmes de recyclage sélectif. Si elles sont vides et rincées, elles sont recyclées en tant que contenant en plastique (et non en papier). La Colombie-Britannique met aussi à la disposition du public des points de dépôt de recyclage qui acceptent ces tasses si les gens veulent aller les déposer.

Toronto a étudié la possibilité d’ajouter des tasses à café jetables à son système de recyclage en 2009 et a découvert qu’il serait trop difficile de les trier, de séparer les matériaux, puis de les vendre aux recycleurs, en particulier du fait que le papier des tasses est de qualité inférieure.

Néanmoins, Starbucks a recyclé 25 millions de gobelets jetables l’année dernière pour en produire de nouveaux aux États-Unis afin de prouver que cela pouvait être fait à moindre coût. Comme on estime que les Canadiens consomment près de 4,2 milliards de gobelets de café jetables par an, plus tôt une solution sera trouvée pour les empêcher de se rendre dans des sites d’enfouissement, mieux ce sera.

Mais, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. Les manchons en papier peuvent être recyclés. Certaines municipalités acceptent également certains couvercles. Il est donc important de vérifier votre système de gestion des déchets local pour voir ce qu’ils acceptent.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.