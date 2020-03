GNL Québec: «nuisible à la santé publique», selon des médecins

Les médecins et autres professionnels signataires font valoir trois principales préoccupations liées à ce projet.

MONTRÉAL — Inquiets, 250 médecins et professionnels de la santé demandent au premier ministre François Legault de ne pas oublier la santé des Québécois en évaluant le projet de gaz naturel Énergie Saguenay de GNL Québec.

D’abord, le transport et l’entreposage du gaz naturel par pipeline les inquiètent, «car il est hautement inflammable», a expliqué en entrevue la vice-présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), Anne-Sara Briand, aussi médecin résident en santé publique et en médecine préventive. Ce gaz pose un risque pour les travailleurs, et aussi pour les communautés vivant autour des centaines de kilomètres de ce gazoduc projeté.

Et puis, ils s’opposent à la fracturation hydraulique, le procédé qu’ils supposent être celui qui sera utilisé car «la très grande majorité du gaz produit dans cette région est extrait par fracturation hydraulique», disent-ils, se basant sur un rapport de 2019 du CIRAIG (Chaire internationale sur le cycle de vie), commandé par GNL Québec.

Selon la docteure Briand, il y a de plus en plus d’études qui font état de problèmes de santé liés à l’extraction du gaz naturel par fracturation hydraulique pour les populations vivant à proximité de telles installations: avortements spontanés, naissance de bébés prématurés, et certains cancers, a-t-elle expliqué. Cette fracturation n’aura lieu pas lieu au Québec, mais dans l’Ouest canadien.

Mais surtout, dit-elle, ce projet va augmenter les émissions de gaz à effet de serre (GES), qui ont un impact sur les changements climatiques.

«Dans ce contexte, le projet Énergie Saguenay est un non-sens: il participe au dérèglement climatique alors même que les menaces à la santé humaine qu’il laisse poindre sont de plus en plus tangibles», écrivent les 250 professionnels.

Par cette lettre, «on veut signifier au premier ministre notre opposition au projet», a dit Anne-Sara Briand.

Celle-ci est transmise au premier ministre maintenant, à l’aube des audiences du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), «pour qu’en plus des impacts sur l’environnement, l’aspect ‘santé’ soit considéré», dit la docteure qui est membre de l’AQME.