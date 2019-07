16 sites où expérimenter le glamping au Québec

Le nom Huttopia ne réfère pas qu’à celui d’une tente : c’est aussi celui d’un village-vacances situé en pleine nature de Sutton, au cœur des Cantons-de-l’Est. Magnifique domaine de 100 acres qui a reçu en 2018 pas loin de 10 000 visiteurs. Depuis 2015, le site a complètement repensé le prêt-à-camper en offrant, en plus des grandes tentes toutes équipées, un vaste espace communautaire comprenant une jolie piscine, un restaurant (avec four à pizza!) et une riche programmation quotidienne axée sur les activités pour la famille. Ici pas de Wifi - vive la détox digitale! - qui illustre bien cette vision revisitée du camping (qui a vu le jour en 1999 en France) qui veut que l’on ait tous les charmes du camping dans un cadre enchanteur, sans le fardeau d’avoir à traîner de chez soi tout l’équipement traditionnel. Au coeur de ce concept, le luxe est bel et bien la nature. Un must!

Vous aimez la nature, le camping, mais aussi le confort? Le prêt-à-camper est pour vous! Aussi appelé le glamping, il permet de voyager plus léger (pas besoin de trimballer tout l’équipement de camping!) et de braver les nuits plus fraîches en toute quiétude, grâce à son chauffage d’appoint, ses lits douillets et différentes commodités. Voici 16 sites de glamping sous tente ou de type insolite, à découvrir un peu partout au Québec.

Parc national du Mont-Tremblant, Laurentides

Depuis 12 ans, les hébergements de prêt-à-camper se sont rapidement multipliés dans le réseau de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). En plus du prêt-à-camper traditionnel, la Sépaq propose désormais ses mini-chalets Étoile. On les retrouve un peu partout, notamment dans le parc national du Mont-Tremblant, où 19 nouveaux emplacements de prêt-à-camper se sont ajoutés au parc, juste à temps pour l’été. Riche amalgame des patrimoines naturel et historique du Québec, saviez-vous que ce parc est le plus vaste et le plus ancien du réseau?

Repère Boréal, Charlevoix

Le glamping prend tout son sens, et même plus, chez Repère Boréal, au cœur de Charlevoix et à flanc de montagne dans Les Éboulements. Lieu « instagrammable » par excellence, ses mini-chalets d’architecture contemporaine attirent les jeunes adultes en quête d’une expérience chic en pleine nature. On peut même faire livrer des paniers de provision aux saveurs de la région!