«La vraie nature»: Ginette Reno revient sur l'époque où elle a failli tout perdre

Julien Faugère via Facebook/La vraie nature

Il y avait de la très grande visite à La vraie nature, ce dimanche 8 mars, alors que Jean-Philippe Dion accueillait entre les murs de son désormais mythique chalet l’incomparable Ginette Reno.

La chanteuse a évidemment marqué le coup avec son énergie contagieuse et son franc-parler habituel. Mais elle est également revenue sur une période beaucoup plus difficile de sa carrière, un moment décisif dans sa carrière où elle a bien failli tout perdre.

C’est finalement une chanson et un album (et non les moindres), tous deux ayant pour titre Je ne suis qu’une chanson, qui ont littéralement sauvé la vie de la principale intéressée.

«J’avais 750 000$ dans le rouge, ça faisait sept ans. Quand j’ai fait Je ne suis qu’une chanson, j’ai mis ma maison, tout. Je n’avais plus rien, je perdais tout. Pour entrer dans mon argent, ça me prenait à peu près 50 000 à 75 000 copies. J’en ai vendu 400 000», a-t-elle raconté.