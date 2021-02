Voilà, c’est terminé entre Lucasfilm et Gina Carano. L’entreprise a annoncé mercredi avoir coupé les ponts avec l’actrice qui incarnait Cara Dune dans la série The Mandalorian, sur Disney+, après ses derniers messages scandaleux sur les réseaux sociaux.

«Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir», a déclaré la société dans un communiqué cité notamment par Deadline. «Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables.»

L’annonce intervient après que l’actrice et ancienne star de MMA eut partagé une série de messages incendiaires, dont un mardi comparant le climat politique actuel aux États-Unis à l’Allemagne nazie.

Les messages ont depuis été supprimés, mais l’actrice avait déjà été dénoncée à plusieurs reprises sur Twitter ces derniers mois, souvent avec un hashtag tel que #FireGinaCarano, à la suite de tweets contenant des messages anti-masque sur la pandémie de coronavirus et des affirmations sur la supposée fraude électorale.

Cara Dune est apparue tout au long des saisons 1 et 2 de The Mandalorian, et il semblait acquis que le personnage serait de retour, non seulement dans les saisons futures, mais aussi possiblement dans la série à venir Rangers of the New Republic.

Le Hollywood Reporter affirme que le studio avait prévu, en novembre, d’annoncer pour elle une place dans une série dérivée (spinoff). Mais le studio aurait reculé en raison de ses publications controversées sur les réseaux sociaux.

«Ils cherchaient une raison de la licencier depuis deux mois, et c’est aujourd’hui la goutte d’eau qui a fait déborder le vase», a déclaré une source anonyme au site Web.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.