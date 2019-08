Twitter/Bloc québécois Gilles Duceppe (centre) et Yves-François Blanchet (droite) devant le local électoral de Michel Duchesne (gauche).

Un peu plus tôt cette année, on a pu le voir à Alma, au Lac-Saint-Jean, où il entend donner un coup de main à la campagne de son fils Alexis Brunelle-Duceppe.

«Quand on me demande, si le national est d’accord, j’y vais», a-t-il résumé.

C’est chose faite : ⁦ @MichelDuchesne8 ⁩ lance le bal en ouvrant son local électoral dans Laurier—Sainte-Marie. Quel enthousiasme! Un rassemblement débordant de vie et d’espoir... Vers les élections donc! ⁦ @yfblanchet ⁩ ⁦ @GillesDuceppe ⁩ #Bloc2019 #BlocQC #polqc pic.twitter.com/8qfjdet1pp

«C’est toujours si le national est d’accord. C’est leur stratégie, ce n’est pas la mienne, je n’ai pas de stratégie à faire là», a-t-il insisté. Son implication risque cependant de ralentir plus on s’approchera de la véritable campagne électorale, puisque M. Duceppe agira à titre d’analyste à Radio-Canada, à CTV et à La Presse.

«J’aurai moins de temps à ce moment-là, bien évidemment!», a commenté celui qui a représenté le Bloc à Ottawa de 1990 à 2011.

En ce qui concerne son observation de la scène politique fédérale, l’homme qui a dirigé le parti de 1997 à 2011 avant de revenir pour l’élection de 2015 estime que le Bloc peut profiter du fait que «les autres partis vont être en contradiction sur beaucoup de sujets».

Il cite notamment la laïcité et le droit du Québec à décider de son avenir. Gilles Duceppe rappelle que le gouvernement fédéral conteste toujours la constitutionnalité de la «Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec».