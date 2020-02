Gigi et Bella Hadid réunies avec leur mère sur la passerelle

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images

Pas une ni deux Hadid, mais trois! Si on est habitué de voir les deux soeurs, Bella et Gigi, fouler côte à côte les passerelles des maisons de couture les plus en vue, il est moins courant de voir leur mère, Yolanda, défiler aussi.