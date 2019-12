La nostalgie au rendez-vous dans la bande-annonce du prochain «Ghostbusters»

On suivra donc un frère (Finn Wolfhard, l’adorable Mike dans Stranger Things ) et une soeur (McKenna Grace, qu’on a vue dans Captain Marvel ), à la recherche de réponses à la fois sur leurs origines familiales et sur des phénomènes paranormaux qui les entourent. Paul Rudd ( Ant-Man ) jouera leur professeur, un passionné d’histoires de fantômes, qui leur racontera ce qui s’est passé en 1984 à Manhattan – c’est-à-dire l’histoire du premier film de la saga.

Ce troisième chapitre se déroule donc 36 ans plus tard, alors qu’une mère et ses deux enfants doivent déménager dans une maison de campagne par soucis d’argent. Dans cette maison léguée par un grand-père énigmatique, ils découvriront tout un héritage... qui les relie aux chasseurs de fantômes originaux.

Bien qu’on ne les voie pas dans la bande-annonce, plusieurs médias affirment que les acteurs principaux des deux premiers films auraient confirmé leur présence dans ce troisième chapitre, dont Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson. On retrouvera même le fameux véhicule de la franchise, le Ecto-1.

Fait intéressant, c’est le fils d’Ivan Reitman, le réalisateur des deux premiers Ghostbusters, qui sera aux commandes de celui-ci. On connaît Jason Reitman pour de nombreux films très réussis (dont Juno et Up in the Air, notamment), mais il n’a encore jamais fait de films d’action.

La nostalgie promet d’être au rendez-vous!

«Who you’re gonna call?»

Ghostbusters: Afterlife prendra l’affiche le 10 juillet 2020.