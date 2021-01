Gestion de la pandémie au Québec: confinement sévère, résultats mitigés

La Presse Canadienne/Graham Hughes L'échangeur Turcot vide à Montréal, le samedi 9 janvier 2021.

Le 9 janvier 2021 marque un jour noir pour les libertés individuelles au Canada avec l’imposition, par le gouvernement du Québec, d’un couvre-feu touchant l’essentiel de sa population et assorti d’amendes allant de 1500$ à 8000$. Quelles sont les justifications pour cette mesure historique? Lorsqu’un journaliste a posé cette question, à la suite de l’annonce du couvre-feu, le premier ministre François Legault et le directeur de la Santé publique du Québec, Horacio Arruda, ont répondu que le gouvernement ne disposait d’aucune évidence scientifique quant à la pertinence du couvre-feu. Il désirait, avant tout, envoyer un signal fort à la population pour lui rappeler la gravité de la situation sanitaire. Le co-chef de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a relancé la question des preuves scientifiques appuyant une telle mesure, s’est fait rabrouer par le bureau du premier ministre, sans obtenir plus d’information à ce sujet.

Pour restreindre autant la liberté des individus, il faut des justifications scientifiques solides. @QuebecSolidaire demande à @francoislegault de faire preuve de transparence et de publier l'avis de la santé publique recommandant l'imposition d'un couvre-feu. #polqc#assnat — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) January 6, 2021

Chercheur en biophysique, je travaille depuis plusieurs décennies sur des enjeux de science et société. J’ai publié, en novembre dernier, un essai, Pandémie, quand la raison tombe malade, dans lequel je propose une réflexion critique sur les enjeux profonds que la crise sanitaire a révélés sur le fonctionnement et la communication de la science, la lourdeur des appareils d’État, le rôle des médias, le comportement des élus et la place des plus vulnérables dans les orientations politiques.

La Presse Canadienne/Graham Hughes La rue Sainte-Catherine, principale artère commerciale de Montréal, est vide, samedi le 9 janvier. Le gouvernement du Québec a imposé un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin, jusqu’au 8 février.

La Presse Canadienne/Paul Chiasson Une femme promène son chien, à Montréal, un peu avant le couvre-feu de 20 heures imposé par Québec. Sortir son chien est l’une des dérogations permises pour justifier sa présence hors de son foyer.

Des actions positives D’autres options sont possibles, pourtant. La vaccination a connu quelques ratés de départ, et si les approvisionnements sont pour l’instant ralentis, pour des raisons que ne contrôle pas Québec, la majorité des personnes les plus à risques devraient être immunisées d’ici la mi-février. Autre option: le rappel, par des mesures incitatives, du personnel soignant qui a quitté le système depuis mars 2020. Cela permettrait, par exemple d’augmenter la capacité du système hospitalier tout en réduisant la pression. De même, on aurait pu utiliser les 1,3 million de tests rapides, fournis par Ottawa et qui dorment depuis des mois dans les entrepôts du provincial. On sait qu’ils seront finalement déployés, mais «de manière prudente», sans plus de détails. Après avoir été rejetés car jugés non fiables, ils sont en attente d’une stratégie de déploiement dans les CHLSD, les résidences pour personnes âgées (RPA) et même les hôpitaux, où se concentrent les populations les plus à risque. Cela permettrait de réduire considérablement la propagation dans ces lieux et, après quelques jours, les nouvelles hospitalisations.

Seule une stratégie globale permettant une vie normale sur la durée, dans le respect des droits fondamentaux, devrait être acceptable pour éviter les dérapages.