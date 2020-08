Voir plus clair dans la «gestion de l'obésité»

Une des choses qui m’a marquée dans cette ligne directrice clinique est en fait un élément qui m’a choquée par son absence. À peu près aucune mention du droit de dire «non». Tout au long du processus décrit - et illustré dans l’infographie - on effleure à peine la possibilité qu’une personne grosse ne désire pas maigrir ou parler de son poids. Lorsqu’on aborde finalement la question, on s’empresse de nous mettre sur le dos, à nous, les patients gros, l’absence de désir de vouloir «s’attaquer à ce problème».

Et avant que l’on me réponde que le texte est d’abord destiné aux scientifiques et professionnels de la santé, je vous citerai le passage suivant: «Elle [la ligne directrice portant sur l’obésité chez l’adulte] peut aussi être utilisée par [...] les personnes vivant avec l’obésité ainsi que leurs proches.»

Au-delà d’un vocabulaire souvent plus comptable qu’humain (présentant le poids comme quelque chose à «gérer») et régulièrement pathologisant, certains choix de mots contribuent à infantiliser les personnes grosses, nous dépeignant comme perdues, inaptes à réfléchir et à prendre des décisions par nous-mêmes… du moins sans la présence et les lumières d’un médecin. Pire encore: si la mise en place des recommandations est complexifiée, c’est, notamment, à cause de nos «préférences individuelles»...

Malgré une reconnaissance longuement attendues, mes impressions à l’égard de ce que le document dit - et ne dit pas - demeurent plus que mitigées.

Cette «présomption de consentement» confirme une idée préconçue que je perçois régulièrement à l’égard des personnes grosses: penser que nous sommes un groupe homogène. Que nos histoires se ressemblent. Que nos poids corporels ont des raisons d’être similaires. Et que nous cherchons tous à maigrir.

Rien n’est plus faux, pourtant. Le poids est le résultat de facteurs aussi nombreux que complexes relevant de la génétique, de l’environnement, des conditions socio-économiques et plus encore. Ce qui fait que les chances que nos «histoires corporelles» se répètent sont beaucoup plus minces (!) que certains voudraient le croire.

Des questionnements éthiques…

Je me questionne également sur la réelle objectivité de cette ligne clinique. Après tout, elle est le fruit de la collaboration entre l’Association canadienne des médecins et chirurgiens bariatriques et Obésité Canada, dont un des objectifs primaires est la reconnaissance de l’obésité à titre de maladie chronique. L’organisme, connu pour ses positions promédication et prochirurgie, est financé au moins en partie par des compagnies pharmaceutiques et de pertes de poids. Compagnies dont les produits et services (médicaments et programmes de pertes de poids) sont des recours abondamment recommandés dans la ligne directrice...

La très longue liste des intérêts concurrents à la fin du document m’apparaît encore plus troublante: financement et subventions de recherches, compagnies pharmaceutiques, honoraires de ces dernières et options d’achat d’actions se côtoient dans ce qui m’apparaît comme des relations tout sauf rassurantes. Tout laisse croire que la survie de la recherche et du milieu de la santé gravitant autour des questions de poids est strictement dépendante des fonds injectés par l’industrie (alimentaire, pharmaceutique, etc.) et que les deux évoluent dans une proximité qui est, au mieux, malsaine.

Une ligne directrice pour les plus privilégiés

Au-delà même du consentement et de l’éthique, j’ai aussi constaté une absence complète de considérations des différents privilèges/oppressions autour des méthodes et approches proposées. L’accès à un nutritionniste gratuit dans le système public est loin d’être évident… S’attend-on à ce que toute personne grosse (qui veut maigrir) ait les moyens d’assumer les coûts associés à une «thérapie nutritionnelle» au privé?