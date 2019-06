Images by Fabio via Getty Images

Selon son rapport, dévoilé jeudi, ce prix devra s’élever à 102 $ la tonne en 2030 pour les provinces soumises à la tarification fédérale sur le carbone - soit le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan - afin de respecter les cibles. L’Alberta a déposé un projet de loi pour abolir sa “taxe carbone” et pourrait donc s’ajouter à la liste.

Les conservateurs prévoient dévoiler leur propre plan en environnement - qui n’inclut pas de prix sur le carbone - la semaine prochaine, à Gatineau. M. Scheer n’a pas voulu dire s’il allait de son côté respecter les cibles de Paris.

Un écart à combler

Les estimations d’Environnement et Changement climatique Canada prévoient que les émissions de gaz à effet de serre (GES) passeront de 704 mégatonnes en 2016 à 592 mégatonnes en 2030 avec la tarification sur le carbone en vigueur, peut-on lire dans le document présenté par le DPB.

Il y aura donc un écart de 79 mégatonnes d’émissions de GES qui restera à combler pour atteindre les cibles de l’accord de Paris.

Or, le rapport du DPB se base sur des prévisions. Selon la croissance économique et les prix du pétrole et du gaz naturel, le Canada pourrait s’éloigner ou se rapprocher des cibles de l’Accord de Paris. Le rapport ne tient pas non plus compte des changements des approches alternatives pour réduire les GES.

Le Canada prévoit réduire les émissions de GES de 30 pour cent par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030. Cela se traduirait par une cible d’émissions de 513 mégatonnes de CO2 en 2030. Le gouvernement Trudeau a choisi de conserver les cibles du gouvernement précédent.

L’objectif de l’Accord de Paris est de limiter l’augmentation de la température mondiale de 1,5 à 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle.