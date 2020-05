George Floyd: cette vidéo d'un jeune chanteur a ému tout le monde

«Les miens ne veulent pas de problèmes». Le chant du jeune Keedron Bryant a déjà fait plus de deux millions de vues, en quatre jours seulement. Il chante pour la cause noire après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué lors d’une intervention de police à Minneapolis.

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus, l’adolescent de 12 ans a publié sur son Instagram une vidéo de lui chantant des paroles écrites par sa mère. A capella, l’émouvante prestation a bientôt fait le tour des supporters du mouvement Black Lives Matters, contre les violences faites aux personnes noires.

«Je veux seulement vivre»

Barack Obama, Lebron James, Janet Jackson ou encore l’actrice Lupita N’yongo - pour ne citer qu’eux - ont partagé ou cité la vidéo sur leurs différents comptes sur les réseaux sociaux.

D’une voix vibrante et arborant un tee-shirt arborant «Black Intelligence», le jeune Keedron Bryant qui est également l’un des participants de l’émission de NBC Little Big Shots, chante les paroles suivantes: «Je suis un jeune garçon noir. Qui fait tout son possible pour rester debout. Mais quand je regarde autour de moi, je vois ce que l’on fait subir aux miens. Tous les jours, je suis chassé comme une proie. Les miens ne veulent pas de problèmes. On s’est assez battu. Je veux seulement vivre. Dieu, protège moi. Je veux seulement vivre.»

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.

