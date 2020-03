Geneviève Tardif partage une lettre inspirante à sa fille à naître

Geneviève Tardif a profité de la Journée internationale des femmes pour partager, par l’entremise de son compte Instagram, un message inspirant à sa fille, dont la naissance est prévue pour le début du mois de mai.

Étant donnés les nombreux faits d’armes de son futur époux, Charles Hamelin, sur le circuit olympique, la future maman a cité en exemple deux femmes ayant connu une année exceptionnelle dans le sport professionnel pour encourager sa future progéniture à aller au bout de ses rêves, lui signifiant par la même occasion que ses parents seraient toujours là pour la soutenir.

«Plusieurs t’imaginent déjà destinée à une carrière dans le monde du sport. Et pourquoi pas? Cette année, Katie Sowers a été la première femme entraîneure à atteindre le Super Bowl, Bianca Andreescu la première femme canadienne à remporter un tournoi du Grand Chelem et même que les Jeux olympiques au Japon se rapprochent de plus en plus d’une parité homme-femme», a-t-elle lancé.

«Il reste pas mal de chemin à faire pour le sport féminin, mais si ça te fait vibrer, je serai derrière toi! Et si tu as l’âme d’une artiste, d’une scientifique ou d’une politicienne, je t’encouragerai.»

«Une femme en 2020 peut tout faire, tout est possible! Tu es unique, tu es belle comme tu es, tu auras ta personnalité, ta couleur et tu peintureras ton tableau comme tu le voudras et je t’aimerai comme ça! Et tu sais qui sera notre allié numéro un? Ton papa qui t’aime déjà tellement», a-t-elle conclu.