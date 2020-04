Geneviève Tardif s'ouvre sur ses craintes d'accoucher en temps de pandémie

«Malgré tout, ma petite fille me donne espoir en un monde meilleur, que la vie va changer. Mais pour le mieux, j’ai envie de ralentir et de profiter des petits moments précieux plus que jamais! Grâce à elle, j’arrive à me dire que ça va bien aller», a-t-elle conclu.

Le 17 mars dernier, Geneviève Tardif avait fait comme bien des personnalités publiques en répondant à l’appel du premier ministre François Legault, utilisant sa plateforme pour sensibiliser la population sur l’importance de suivre les mesures mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19.

Elle avait alors partagé une photo des plus significatives de son ventre sur lequel nous pouvions lire : «Propage l’info, pas le virus».