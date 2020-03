Geneviève Jodoin figurait parmi les invités de Jean-Philippe Dion dans l’édition de La vraie nature diffusée ce dimanche 1er mars, et la grande gagnante de la septième saison de La Voix s’est ouverte sur les moments difficiles qui ont précédé cette victoire.

La principale intéressée a notamment été appelée à commenter la fin de sa participation à Belle et Bum, émission qui fut pour elle sa «porte d’entrée dans le salon des gens». Geneviève Jodoin a d’ailleurs pu constater un lien flagrant entre la hausse des ventes de ses albums et de ses billets de spectacles et sa participation à l’émission.

L’auteure-compositrice-interprète a obtenu sa première vraie chance de faire découvrir son talent après que Serge Postigo eut souffert d’une extinction de voix, ce qui l’a menée à interpréter une chanson entière en compagnie de Nadine Turbide.

«À Belle et Bum, je me suis fait des amis, c’est devenu une famille. C’est pour ça que ça été difficile la coupure de tout ça. La septième année, ma dernière, j’aurais peut-être dû quitter, a-t-elle expliqué. Il y avait des changements dans l’équipe. Et j’ai senti qu’il y avait des personnes qui ne m’aimaient pas [...] J’arrivais là-bas avec un mal de coeur, et je repartais en pleurant. Ce n’était pas une bonne année.»

«On m’a toujours fait sentir que j’étais dans une famille, et tu ne sacres pas quelqu’un dehors de ta famille. Plus jamais je vais m’impliquer autant émotivement.»

La chute avant la remontée

Une fois cette aventure télévisuelle terminée, Geneviève Jodoin et son conjoint se sont retrouvés à la croisée des chemins, avec trois enfants. Ils ont alors décidé de quitter complètement Montréal, puis elle a lancé l’album Tableaux en 2015, lequel est malheureusement passé inaperçu.

«J’ai lancé cet album, que j’adore, et qui est tombé dans une craque. Tu sais, quand le distributeur t’appelle pour te dire : ″On va devoir déchiqueter les disques, à moins que tu rachètes les boîtes″. À ce moment-là, j’ai fendu.»

C’est grâce au soutien constant de sa famille qu’elle a finalement décidé de tenter sa chance à La Voix.

«Je m’étais un peu résignée au fait que je n’allais plus être une chanteuse. Ils ont senti qu’il fallait qu’ils me donnent une petite tape dans le dos, et c’est tout de suite après que j’ai fait le move.»

Geneviève Jodoin dit d’ailleurs ne plus ressentir de pression aujourd’hui par rapport au succès qui l’attend ou pas.

«Moi, je voulais juste revenir à la musique. Et grâce à La Voix, je vais pouvoir y retourner et pour ça, je suis reconnaissante sans fin.»

