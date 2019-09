Geneviève Guilbault fait son mea culpa

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) est sans chef permanent depuis que Robert Lafrenière a annoncé sa démission le 1er octobre 2018, jour de l’élection provinciale.

La Sûreté du Québec (SQ) est également sans chef permanent depuis que son directeur Martin Prud’homme a été relevé de ses fonctions il y a sept mois pour des motifs encore inconnus.

«Je pense qu’il y a de sérieux problèmes, clairement, a affirmé M. Arcand. Je demande ce matin à ce que François Legault reprenne le dossier de la Sécurité publique, parce que visiblement, quand on regarde la situation qui est devant nous aujourd’hui, on s’aperçoit que ça fait déjà un an qu’on n’a personne à l’UPAC, on a un directeur général de la SQ qui a été suspendu sans savoir après plusieurs mois pourquoi, on a un directeur adjoint par intérim qui s’en va très bientôt. Je pense qu’il y a des problèmes de gestion et on a une ministre qui est aux prises dans son cabinet, visiblement, avec énormément de problèmes.»

À VOIR AUSSI: Une campagne contre la loi 21