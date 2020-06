Ma génération n'est pas sacrifiée, elle est engagée

Le coronavirus, la goutte de trop pour les milléniaux ou l’impulsion vers un renouveau?

Ce n’est pas notre faute à nous, les milléniaux, si le monde est comme il est. Ce n’est pas notre faute, si une pandémie mondiale a arrêté l’économie. Ce n’est pas notre faute, si les métiers n’ont plus de sens. Ce n’est pas notre faute, si les glaciers fondent, si les ours polaires disparaissent. Ce n’est pas notre faute, si on a été confinés.

Non, ce n’est pas notre faute, et pourtant, c’est nous qui en vivrons les conséquences.

Nous, on vient d’arriver.

On essaie de comprendre, de se faire une place, de contribuer, une mission ô combien difficile! Et puis, il faut dire qu’on a peur. On a peur d’être bouffés par la crise économique qui nous attend, et ce n’est pas en restant chez soi, cette fois, qu’on y échappera. On a peur de ne jamais cocher les cases «Emploi», «Appartement», «Couple» et «Enfants». On a peur de ne jamais être libres et indépendants. On a peur de se faire aspirer par les grandes entreprises. On a peur de foutre en l’air notre dernière fenêtre de tir pour sauver la planète.

Génération Y, génération sacrifiée?

Oui, c’est une manière de voir les choses.

Certains scénarios alarmistes nous disent que le travail salarié de 9 à 5 du lundi au vendredi est en péril, et que nous serons condamnés à gagner moins, à amasser moins, à posséder moins que nos parents, nos aînés.

Et puis, il y a la dette. La dette de l’État, la dette étudiante, cette dette, quelle que soit la forme qu’elle prend, qui pèse toujours au-dessus de nos épaules, nous, les milléniaux.