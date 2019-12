GCM: appel d'un retraité au front commun pour exiger des comptes aux Desmarais

SHERBROOKE, Qc — Un retraité du journal La Tribune, Mario Goupil, invite les retraités et employés actuels des six journaux de Groupe Capitales Médias (GCM) à faire front commun pour exiger des comptes aux frères Paul Jr et André Desmarais, de Power Corporation du Canada, qu’il identifie comme seuls responsables de la déconfiture du régime de retraite qui affecte quelque 900 personnes.

Lundi dernier, le juge Daniel Dumais de la Cour supérieure du Québec a entériné le plan de relance des coopératives d’employés qui dirigeront les six quotidiens. Ce plan prévoit la terminaison du régime de retraite, ce qui causera une réduction imminente d’environ 30 pour cent des prestations.

D’après le plan de relance homologué par la cour, les retraités doivent aussi renoncer à toute possibilité de poursuite contre les bailleurs de fonds et les administrateurs des nouvelles coopératives.

Dans une note publiée sur Facebook, Mario Goupil, qui a été journaliste et chroniqueur pendant 38 ans à La Tribune, suggère aux retraités et aux employés actuels des six quotidiens à ne plus se battre entre eux et à s’unir pour obliger les frères Desmarais à les rencontrer et à s’expliquer.