7 nouvelles gourmandises pour se sauver de la déprime

Pas question que le retour du froid ait raison de nous. Notre moral tiendra bon à condition que l’on s’octroie quelques petites gâteries gourmandes. Voici les dernières qui sont arrivées dans nos épiceries. Pogo déjeuner

Pogo

Un peu de nostalgie s’invite au petit-déj avec les nouveaux Pogo déjeuner. Le principe est le même : une saucisse enrobée de pâte, mais au goût d’érable et de bacon fumé. Ils plairont assurément aux amateurs de sucré-salé. - Disponible dans tous les supermarchés - 9,00 $ pour un paquet de 8. Kraft Dinner Shaker

Kraft Dinner

Ceux qui ont l’impression de n’avoir jamais assez de Kraft Dinner dans leur vie seront ravis d’apprendre qu’ils peuvent saupoudrer la fameuse poudre orangée au goût de fromage sur toutes leurs collations. Délicieux sur le maïs soufflé! - Disponible en ligne pour une durée limitée Fondues M. Hotches

M. Hotches

Envie d’une petite douceur express? L’entreprise québécoise M. Hotches vient de lancer quatre fondues décadentes pour tremper nos fruits. Chocolat au lait, chocolat noir, noisette et notre préférée caramel fleur de sel. Suffit de faire chauffer le contenant 60 secondes et à déguster. Vous n’êtes pas passé au travers du pot? Elles se conservent au frigo jusqu’à votre prochaine rage de sucre. - Disponible chez Metro et IGA Pouding au riz Dainty

Dainty

La marque spécialisée dans le riz en conserve instantané nous arrive avec une version sucrée : son pouding au riz érable et cassonade. C’est sucré, réconfortant, juste assez moelleux et rapide à préparer. - Disponible dans tous les supermarchés Muffin Minute - Snack Simple

Courtoisie

Pas le temps de vous faire une douzaine de muffins? Optez pour ces nouveaux gâteaux faits d’ingrédients bio qui gonflent en 60 secondes au micro-onde. On peut immédiatement les déguster encore chaud. Offerts en trois saveurs, soit bleuets, carottes et chocolat, ils sont moelleux, mais pas très denses. Leur texture s’apparente plus à un gâteau qu’à un muffin. - Disponibles dans certains marchés d’alimentation, pharmacies et magasins spécialisés - 2,99 $ chacun Gâteau au fromage végétalien - Choix du Président

Le Choix du Président

Qui a dit que les desserts végétaliens étaient plates? Ce gâteau fait de haricots de lima imite la version laitière à la perfection. Il est dense, crémeux, juste assez sucré et acidulé. Suffit d’ajouter un coulis ou des fruits sur le dessus et on a un fabuleux dessert qui réjouit tout le monde. - Disponible dans les Provigo et Maxi - 7,99$ Mochis - Natrel

HuffPost Quebec