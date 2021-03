5 nouvelles et surprenantes gâteries à s’accorder

On ne sait pas pour vous, mais une journée sans petites douceurs, c’est une journée manquée. Autant remplir le garde-manger de bonnes collations. Voici cinq nouveaux nananes qui ont séduit nos papilles.

Patience Fruit & Co - SourCran

Coup de «food» absolu pour ces canneberges séchées acidulées qui rappellent à nos bonbons sûrs favoris. Sauf qu’ici, il n’y a pas de sucre ajouté ni colorant et arômes artificiels, nous permettant de nous enfiler quelques poignées sans culpabilité. Trois saveurs : cerise, fraise et pêche, toutes surette à l’os, au point de nous décrocher parfois une petite grimace. Ça rappelle de bons souvenirs de jeunesse!

2,99 $/ sac de 60 g

35,88$ pour 12 sachets de 60g.

Disponible exclusivement en ligne sur patiencefruitco.com

Prana - Graines de citrouille rôties et salées aux algues

Prana

Voilà une délicieuse collation locale qui peut facilement remplacer les croustilles. Non seulement les graines bios sont cultivées chez nous (une première au Canada), mais leur assaisonnement vient aussi d’ici. Elles sont parfaitement craquantes (beaucoup plus que les graines crues) puis leur subtil goût d’algue salé appelle à une autre bouchée, puis une autre, puis une autre…

9,99 $ pour un sac de 250 g - Disponible en ligne

Boursin sans produit laitier

Boursin

Les intolérants au lactose et végétaliens peuvent aussi avoir leur part de Boursin. Une version faite majoritairement à base d’huile de coco bio et sans produit laitier vient d’arriver en épicerie. Elle ressemble à s’y méprendre à l’original, autant en ce qui a trait la texture et le goût. L’apéro goûtera bon pour tout le monde!

6,99$ - Disponible chez IGA, Provigo et Walmart

Logan Petit Lot - Beurre Granola

Avertissement : potentiel addictif très élevé ici. Ce beurre de noix offre un heureux mélange de saveurs de pacanes grillées, d’avoine et de cannelle, rappelant un granola fait maison. Il n’est pas trop sucré et révèle même une pointe de sel. On a fini le pot en trois jours. C’est dire! Il faut cependant savoir que Logan Petit Lot le produit… en petit lot. Alors, lorsqu’il revient en inventaire, en ligne ou en magasin, sautez dessus!

CLIF - Barre au beurre de noix – beurre d’érable et d’amande

CLIF

Difficile de faire plus canadienne - ou même québécoise - comme saveur. Le spécialiste des barres nutritives CLIF propose une nouvelle saveur érable et beurre de noix composée d’ingrédients biologiques et d’avoine canadienne. On a principalement craqué pour ses pépites crémeuses de beurre de noix au centre de la barre qui rendent la bouchée riche et moelleuse.