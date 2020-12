«(Les) trois dernières semaines, toute mon attention s’est transférée du camp d’entraînement et de la saison à venir à prendre soin de ma santé et à ce que je peux et ne peux pas faire, a confié Lundqvist en annonçant l’opération. Nous avons tous nos montagnes à gravir. Il faut rester positif et s’engager sur la voie du rétablissement.»

Un examen physique après son embauche par les Capitals de Washington a mené à d’autres tests et à sa décision de ne pas jouer cette saison. Le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, a indiqué que Lundqvist a toujours eu un problème cardiaque qu’il a géré et que l’équipe s’attendait à ce que ce soit la même chose.

«Notre thérapeute, Jason Serbus, a fait un travail incroyable, a dit MacLellan la semaine dernière. Nos médecins, les cardiologues, les spécialistes, cela devenait de plus en plus grave. Au fur et à mesure, Henrik a acquis une bien meilleure compréhension de sa situation et des risques.»